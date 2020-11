POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.11.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Kupferzell: Mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet - Zeugen gesucht!

Ein Unbekannter ist am Mittwochmorgen so mit seinem PKW durch Kupferzell gefahren, dass er mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet hat. Ein Zeuge berichtete, dass ein blauer Audi A4 gegen 8 Uhr von der Riedenstraße ohne anzuhalten in die Straße "Untere Vorstadt" gefahren ist. Dabei nahm der Audi-Fahrer den von links heranfahrenden PKW die Vorfahrt. Nur durch ein Ausweichen konnten die Autolenker ein Zusammenstoß verhindern. Der unbekannte Audi-Fahrer bog danach nach links in die Straße "Obere Vorstadt" ab. Vor dem dortigen Kindergarten stieg die Person aus dem Auto und lief, augenscheinlich schwankend, in Richtung der Öhringer Straße davon. Die Polizei sucht nun Zeugen und Geschädigte der Straßenverkehrsgefährdung und bittet um Hinweise auf die Identität der Person, die den Audi gefahren ist. Hinweise gehen an das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400.

