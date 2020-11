POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.11.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Künzelsau: Brandstifter gefasst

In den vergangenen Tagen brannten in der Nähe des Radwegs von Künzelsau nach Ingelfingen mehrere Baumstümpfe und Wurzeln (wir berichteten am 02.11.2020). Nun konnte ein Tatverdächtiger aufgrund von Zeugenaussagen ermittelt werden. Verschiedene Personen hatten einen Mann in der Nähe der Brandstellen beobachten und diesen der Polizei beschreiben können. Bei einem erneuten Feuer am Dienstagabend entdeckte ein Feuerwehrmann den Beschriebenen in der Nähe des Brandortes, wo der Tatverdächtige schließlich von einer Streife des Polizeireviers Künzelsau angetroffen werden konnte. Da sich der 35-Jährige wohl in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Bretzfeld: Ohne Führerschein aber mit Drogen hinterm Steuer

Ein 33-jähriger Autofahrer wurde am Dienstagnachmittag in Bretzfeld-Schabbach mit unterschiedlichsten Drogen im Körper kontrolliert. Der Mann zeigte bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle drogentypische Ausfallerscheinungen und unterzog sich daraufhin einem Test. Dieser zeigte an, dass der 33-Jährige unter dem Einfluss mehrerer verschiedener Drogen stand, weshalb es für ihn weiter in ein Krankenhaus zur Blutentnahme ging. Der Mann sollte außerdem seinen Führerschein abgeben, konnte dies allerdings nicht tun, da er keinen besaß. Stattdessen übergab er einige Gramm Marihuana an die Polizisten. Der Mann muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Öhringen: Drei Autos bei Spurwechsel beschädigt

Der missglückte Spurwechsel einer 20-Jährigen sorgte am Dienstagmorgen in Öhringen für drei beschädigte Autos. Die junge Frau fuhr in ihrem BMW gegen 8.30 Uhr auf der Heilbronner Straße und wollte von der linken auf die rechte Spur wechseln. Dabei übersah sie wohl den neben ihr fahrenden VW Golf einer 21-jährigen Frau. Es kam zum Zusammenprall beider Fahrzeuge, nachdem der BMW noch den VW Passat einer 49-Jährigen streifte. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt, jedoch entstanden an den Autos Schäden in Höhe von insgesamt mehreren tausend Euro.

