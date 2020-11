Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.11.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Bad Rappenau: LKW-Unfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden

Zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Sattelzügen kam es am Donnerstag gegen 12 Uhr auf der Autobahn 6 bei Bad Rappenau. Ein 34-jähriger LKW-Fahrer übersah vermutlich, dass der davor fahrende LKW abbremsen musste und fuhr in dessen Heck. Durch den Aufprall wurde der Unfallverursacher leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Sattelzügen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro.

Abstatt: Auf Pannenservicewagen aufgefahren - 25.000 Euro Sachschaden

Zum Zusammenstoß eines LKW und einem Pannenservicewagen kam es am Donnerstag gegen 22.40 Uhr auf der Autobahn 81 bei Heilbronn-Untergruppenbach. Der 44-jährige Fahrer eines Mercedes übersah vermutlich durch Unachtsamkeit, dass das vor ihm fahrende Pannenfahrzeug langsamer fuhr und fuhr in dessen Heck. Durch den Aufprall entstand an dem LKW und an dem VW des Pannendienstes ein Sachschaden von circa 25.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Heilbronn: Verkehrsunfall mit Elektroroller - Rollerfahrer verletzt

Einen Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer verletzt wurde, verursachte eine 58-Jährige am Donnerstag gegen 11.30 Uhr in der Salzstraße in Heilbronn. Die Frau war mit ihrem Auto auf einem dortigen Firmengelände und wollte von diesem in die Salzstraße einfahren. Sie übersah jedoch vermutlich einen von rechts kommenden 40-Jährigen mit seinem Elektroroller und kollidiert mit diesem. Der Rollerfahrer kam daraufhin zu Fall und verletzte sich, er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Eppingen: Einbruch in Autowerkstatt

Ein bislang Unbekannter ist in der Nacht von Donnerstag, 19 Uhr, auf Freitag, 8 Uhr, in eine Autowerkstatt in der Frauenbrunner Straße eingebrochen und hat dort ein Auto gestohlen. Der vermeintliche Täter verschaffte sich über die Gebäuderückseite Zugang zu der Autowerkstatt und durchwühlte dort die Büroräume. Dort fand er mehrere Autoschlüssel, woraufhin er diese ebenfalls nach Diebesgut absuchte. Anschließend setzte er sich in einen Ford, der auf dem Hof der Werkstatt stand, und fuhr mit diesem davon. Hinweise auf den Einbrecher und Autodieb, sowie Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnumer 07262 60950 bei der Polizei Eppingen zu melden.

Heilbronn-Böckingen: Küchenbrand mit 30.000 Euro Sachschaden

Die Feuerwehr Heilbronn musste am Donnerstag gegen 16.30 Uhr zu einem Gebäudebrand in der Kappelstraße in Heilbronn-Böckingen ausrücken. In einer Dachgeschosswohnung war vermutlich in einem Topf ein Brand ausgebrochen, der durch die Hausbewohner nicht gelöscht werden konnte. Der Brand weitete sich zunächst über die Küchenzeile aus, konnte durch die Feuerwehr jedoch rasch gelöscht werden. An dem Wohnhaus entstand ein Sachschaden von circa 30.000 Euro. Die genauen Hintergründe des Brandes sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Polizei Heilbronn. Bad Wimpfen: Einbrecher gestört - Zeugen gesucht

Ein bislang Unbekannter Einbrecher wurde am Donnerstag gegen 19.30 Uhr bei einem Einbruchsversuch in der Schulstraße in Bad Wimpfen vermutlich gestört und flüchtete anschließend. Der Hausbesitzer stellte zur Tatzeit fest, dass ein Unbekannter mit einem Stein eine Glasscheibe neben der Eingangstüre eingeworfen hatte. Anschließend brach er den Einbruchsversuch aus unbekannten Gründen ab und flüchtete. Der entstandene Sachschaden konnte bislang nicht genau ermittelt werden, die Ermittlungen hat die Polizei Neckarsulm übernommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 bei der Polizei Neckarsulm zu melden.

