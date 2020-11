POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.11.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Buchen: 14.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall

Hoher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag auf der Landstraße zwischen Buchen und Eberstadt. Eine VW-Fahrerin wollte von der Landstraße aus nach links in einen Feldweg abbiegen. Eine ebenfalls in Richtung Eberstadt fahrende Subaru-Lenkerin erkannte das Vorhaben der vor ihr offenbar fahrenden Frau offenbar zu spät. Obwohl sie noch einen Bremsvorgang einleitete kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch die Kollision entstand Sachschaden in Höhe von 14.000 Euro. Der VW Golf war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Buchen: Gefährlich überholt - Zeugen gesucht

Äußerst gefährlich war das Überholmanöver einer 45-jährigen Frau am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr auf der Landstraße zwischen Buchen und Bödigheim. Bei gerade einsetzender Dämmerung begann die Frau mit ihrem Mercedes einen Lkw zu überholen obwohl in der langgezogene Rechtskurve ein Fahrzeug entgegenkam. Bei diesem handelte es sich um ein Streifenwagen des Polizeireviers Buchen. Sowohl der Fahrer des Streifenwagens als auch der Lenker des Lastwagens mussten bremsen, um der Mercedesfahrerin das Wiedereinscheren zu ermöglichen. Der Polizeibeamte musste sogar eine Vollbremsung einleiten. Nach dem Vorfall konnte die Frau angehalten und kontrolliert werden. Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen. Da es möglicherweise weitere Geschädigte oder Zeugen des Vorfalls gibt, bittet das Polizeirevier Buchen unter der Rufnummer 06281 9040 um Hinweise.

Buchen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ohne sich um den von ihm verursachten Sachschaden zu kümmern entfernte sich ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit von Samstagmittag bis Montagmorgen von einer Unfallstelle in der Marktstraße in Buchen Die Person fuhr mit ihrem Fahrzeug gegen einem vor einem Bekleidungsgeschäft einbetonierten Sonnenschirm. Der Schirm, welcher Eigentum der Stadt Buchen ist, wurde dabei erheblich beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren 1000 Euro. Anschließend fuhr die Polizei davon, ohne sich bei der Polizei zu melden. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Billigheim: Sachbeschädigung fordert hohen Sachschaden

Obwohl sie lediglich eine eher kleine Sachbeschädigung beging, verursachte eine bislang unbekannte Person in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen hohen Sachschaden an einem Wildgehege im Gewann Kirchberg bei Billigheim. Die Person trennte den Maschendrahtzaun des rund 4 Hektar großen Geheges auf und bog den Zaun an einer verdeckten Stelle zurück, so dass zehn Tiere des dort gehaltenen Damwilds ausbüchsen konnten. Bekannt wurde die Tat, nachdem mehrere Autofahrer in den Abendstunden die Tiere auf der Landstraße zwischen Billigheim und Allfeld gemeldet hatten. Der Schaden, der durch die Flucht des Damwilds entstanden ist, liegt bei rund 7000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Tat geben können beziehungsweise wissen wer die Tiere befreit hat, sollen sich unter der Rufnummer 06293 233 beim Polizeiposten in Schefflenz melden.

Aglasterhausen: Hoher Sachschaden nach Unfallflucht -Zeugen gesucht

Auf Sachschaden in Höhe von insgesamt 5000 Euro bleiben zwei Fahrzeughalter sitzen, wenn nicht geklärt werden kann wer am Donnerstagvormittag, zwischen 10:50 Uhr und 11:00 Uhr, in der Bahnhofstraße in Aglasterhausen gegen einen Mini sowie einen VW Caddy gefahren ist. Der bislang unbekannte Schadensverursacher fuhr vermutlich beim Rangieren gegen das Heck des Minis sowie die Front des Volkswagens. Danach fuhr die Person davon, ohne auf die Geschädigten zu warten oder die Polizei zu verständigen. Diese hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Hinweise gehen an das Polizeirevier Mosbach - Telefonnummer 06261 8090.

Obrigheim: Zwei Männer bei Unfall verletzt

Leicht verletzt wurden zwei Männer bei einem Unfall am Donnerstagabend gegen 17:00 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Obrigheim und Aglasterhausen. Ein 39-jähriger wollte von der Kreisstraße aus Richtung Asbach kommend nach links auf die Bundesstraße auffahren. Dabei übersah er offenbar den Fahrer eines Opel Astra, der gerade von der Bundesstraße aus nach links in Richtung Asbach abbiegen wollte. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Peugeot und dem Opel. Dabei wurden die Insassen des Opels, zwei 27 und 54 Jahre alte Männer, leicht verletzt. Der Unfallverursacher sowie sein Mitfahrer blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden In Höhe von mehreren tausend Euro.

Schwarzach: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Zum Zusammenstoß zweier Autos kam es am Donnerstag gegen 17.40 Uhr in der Hauptstraße in Schwarzach. Der Fahrer eines BMW war auf der Hauptstraße in Richtung Aglasterhausen unterwegs, wobei er in den Gegenverkehr kam und dort mit einem Dodge zusammenstieß. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei Mosbach konnte bei dem BMW-Fahrer eine Alkoholbeeinflussung von 2,3 Promille festgestellt werden. Dem 56-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, ihn erwartet nun zusätzlich eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

