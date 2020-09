Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/Lkrs. TUT) Schachfeld beschädigt (20.09.2020 - 21.09.2020)

Spaichingen (ots)

Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro ist die Folge einer Sachbeschädigung, die im Zeitraum von Sonntag, 13 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, in der Straße "Am Unterbach" verübt worden ist. Unbekannte Täter beschädigten vermutlich mit einem Stein die 32 hellen Felder eines installierten Schachfelds. Die Täter kehrten die aufgeplatzten und herausgebrochenen Oberflächenteile zusammen und entsorgten den Abfall. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu informieren.

