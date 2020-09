Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen/Lkrs. TUT) 40-Jähriger mit frisiertem Mofa unterwegs (21.09.2020)

Wehingen (ots)

Einer Polizeistreife aufgefallen ist ein 40-Jähriger, der am Montag gegen 11.30 Uhr mit einem Mofa auf der Landesstraße 433 von Gosheim Richtung Wehingen viel zu schnell unterwegs war. Der Motorroller wurde technisch so verändert, dass er anstatt der erlaubten 25 km/h, 65 km/h fuhr. Zudem konnten die Beamten in Erfahrung bringen, dass der 40-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

