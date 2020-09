Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A 81

Landkreis Tuttlingen) Autofahrer weicht aus und prallt gegen Mittelschutzplanke (21.09.2020)

A 81 / Geisingen (ots)

Ein unbekannter Audi-Fahrer verursachte am Montag gegen 18 Uhr auf der A 81 im Bereich der Anschlussstelle Geisingen beim Auffahren auf die Autobahn einen Verkehrsunfall. Ohne auf den Verkehr zu achten, wechselte er vom Beschleunigungsstreifen sofort auf die linke Spur. Ein aus Richtung Stuttgart kommender 59-jähriger Toyota-Fahrer, der den linken Fahrstreifen befuhr, musste nach links ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Der Audi-Fahrer fuhr weiter in Richtung Singen, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro zu kümmern. Bei dem Audi soll es sich um einen schwarzen A5 Coupé mit Eschweger (ESW / Hessen) Zulassung handeln. Im Fahrzeug sollen zwei dunkelhaarige Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren gesessen haben. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, zu melden.

