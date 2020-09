Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (B 311

Landkreis Tuttlingen) Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden (14.09.2020)

B 311 / Geisingen (ots)

Ein leicht verletzter Autofahrer und Sachschaden von rund 25.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 12 Uhr an der Einmündung Abfahrt A 81 / B 311 ereignet hat. Ein 44-jähriger VW-Fahrer befuhr die A 81 von Stuttgart kommend in Richtung Singen, verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Geisingen und bog nach links auf die B 311 ein. Hierbei übersah er den von links kommenden Sattelzug eines 32-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW gegen die Schutzplanke geschleudert. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Autofahrer in ein Krankenhaus, sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme regelte die Polizei den Verkehr.

