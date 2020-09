Polizeipräsidium Konstanz

Ein unbekannter Lkw-Fahrer beschädigte am Montag gegen 10.30 Uhr in der Lauterbacher Straße eine Straßenlaterne. Ohne sich um den Schaden von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte in Richtung Schramberg davon. Ein Zeuge beobachtete den Lkw-Fahrer beim Wenden im Bereich der Einmündung "Am Felsenkeller". Seinen Angaben zur Folge soll der Lkw mit Anhänger die Laterne touchiert haben. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen orange / roten Lkw mit einem Zweiachser-Anhänger. Auf dem Anhänger befand sich eine Maschine für den Straßenbau. Personen, die Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422/2701-0, zu wenden.

