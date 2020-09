Polizeipräsidium Konstanz

Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand am Montag gegen 17 Uhr, als ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Lindenstraße eine Radkappe verlor und diese das entgegenkommende Fahrzeug beschädigte. Ein Autofahrer befuhr die Lindenstraße in Richtung Kreisverkehr L 415 / Heckler & Koch. Auf Höhe der Einmündung Von-Gunzert-Straße kamen ihm drei Fahrzeuge entgegen, wovon eines seine Radkappe verlor. Diese wurde gegen sein Fahrzeug geschleudert und beschädigte es im Bereich der Front stark. Ohne anzuhalten fuhr das Verursacherfahrzeug weiter. Welches der drei entgegenkommenden Autos die Radkappe verloren hat, ist nicht bekannt. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423/81010, zu wenden.

