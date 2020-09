Polizeipräsidium Konstanz

Die Polizei sucht zwei Verkehrsteilnehmer, die am Sonntag gegen 17 Uhr die K 5900 zwischen Mahlstetten und Mühlheim an der Donau mit einem VW Polo und einem BMW befuhren und von einem Seat-Fahrer gefährdet wurden. Der 21-Jährige befuhr die Kreisstraße mit nicht angepasster Geschwindigkeit und kam in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf der Gegenfahrbahn blieb das Fahrzeug stehen. Laut einer Zeugenaussage wurden die Fahrer der zwei genannten Fahrzeuge gefährdet. Ein Fahrzeug war weiß, das andere dunkel. Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei diese beiden Verkehrsteilnehmer, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424/9318-0, zu melden.

