Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Einbrüche am Wochenende beschäftigen Polizei

Rahden (ots)

Drei Einbrüche in Rahden in den vergangenen Tagen beschäftigten derzeit die Polizei. Am Montagmorgen wurden die Beamten zum G&K Automobil-Service an die Ecke Weher Straße/Borsigstraße gerufen. Dort hatten Unbekannte mit einem Stein eine Scheibe eingeworfen und waren so in ein Büro eingedrungen. Zuvor hatten sie eine Überwachungskamera unbrauchbar gemacht. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler wurde unter anderem ein Diagnosegerät für Fahrzeuge entwendet.

Vermutlich die gleichen Einbrecher drangen über das Wochenende zudem in die Räumlichkeiten des Wasserbandes Große Aue in der nahe gelegenen Werner-von-Siemens-Straße ein. Hier wurden verschiedene Türen aufgehebelt und eine geringe Summe an Bargeld gestohlen.

Bereits am Sonntagvormittag erhielt die Polizei Kenntnis von einem Einbruch in ein Seniorenheim in Kleinendorf. Hier waren die Täter in der Nacht über ein Kellerfenster unbemerkt in das Gebäude gelangt. Anschließend öffneten sie gewaltsam zwei Bürotüren und transportierten aus einem der Räume einen dort stehenden Tresor offenbar mit einem Fahrzeug ab. Den Tresor fand man in den Morgenstunden aufgebrochen und ausgeräumt in Espelkamp-Schmalge.

