POL-MI: Auto mit frischem Unfallschaden: Polizei sucht Unfallort

Preußisch Oldendorf (ots)

Die Beamten des Verkehrskommissariats in Lübbecke ermitteln derzeit gegen einen Autofahrer, der unter Verdacht steht, am Dienstag, 29. September, in Bad Holzhausen alkoholisiert gefahren zu sein. Da an dessen weißem Pkw frische Unfallspuren gefunden wurden, suchen die Beamten nun einen entsprechenden Unfallort und ein beschädigtes Fahrzeug.

Der Autofahrer war laut Zeugenaussagen gegen 16.30 Uhr vom Parkplatz des Edeka-Marktes an der Berliner Straße (B 65) losgefahren. Bei einer späteren Polizeikontrolle fiel an dessen Wagen der Unfallschaden am vorderen linken Kotflügel auf. Hier befand sich blauer Fremdlack. Der Beschuldigte wollte sich gegenüber den Ermittlern nicht äußern. Eine möglicherweise dazu passende Unfallmeldung liegt der Polizei gegenwärtig nicht vor. Hinweise werden von den Beamten erbeten unter Telefon (05741) 2770.

