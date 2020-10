Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 2 Verletzte bei Auffahrunfall

Lübbecke (ots)

Am vergangenen Freitag, gegen 12:45 Uhr befuhr ein 20-jähriger Rahdener mit seinem DaimlerChrysler und einem Anhänger die Berliner Straße in Lübbecke in südliche Richtung. An der Einmündung Haberland übersah er, dass die vor ihm fahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten mußten. Es kam zu einem Auffahrunfall. Der vor dem 20-Jährigen befindliche Pkw Renault wurde auf einen BMW geschoben. Durch den Unfall wurden in den vorausfahrenden Fahrzeugen eine 32-jährige Hüllhorsterin und eine 24-jährige Bünderin leicht verletzt. Der 20-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

