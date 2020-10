Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Unfallflucht auf Päpinghauser Straße: Polizei bittet Jogger und Radfahrer um Kontaktaufnahme

Bild-Infos

Download

Minden (ots)

Am Sonntagmorgen, 27. September, haben bisher Unbekannte auf der Päpinghauser Straße eine Unfallflucht begangen. Nun bittet die Polizei zwei Zeugen - einen Jogger und einen Radfahrer - Kontakt aufzunehmen.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen 9 Uhr mit einem älteren 5er BMW die Päpinghauser Straße, aus Richtung Minden-Aminghausen kommend in Fahrtrichtung Päpinghausen. Auf Höhe der Hausnummer 129 kam das silberne Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dort kam es zur Kollision mit einem am Fahrbahnrand stehenden Straßenbaum. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Einleitung einer Schadensregulierung zu kümmern und ließ den Wagen an Ort und Stelle stehen.

Der offenbar aus Lettland stammende Unfallwagen wurde zum Zwecke der Spurensicherung sichergestellt. Ein Zeuge teilte mit, dass er einen lauten Knall gehört und bei einem Blick aus einem Fenster unmittelbar nach dem Verkehrsunfall zwei junge Männer gesehen habe, die sich fußläufig in Richtung Päpinghausen entfernten.

Ein Jogger und ein Radfahrer, die zu diesem Zeitpunkt ebenfalls die Unfallstelle passierten und sich dort offenbar kurze Zeit aufhielten, werden gebeten, sich bei der Polizei als Zeugen unter Telefon (0571) 88660 zu melden. Auch weitere Zeugen werden gebeten, die Ermittler zu kontaktieren.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell