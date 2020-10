Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mauer beschädigt: Polizei bittet Quad-Fahrer um Kontaktaufnahme

Bad Oeynhausen (ots)

Ein schwarz gekleideter Quad-Fahrer steht im Verdacht, am vergangenen Sonntag, 27. September, in der Klinkerwerkstraße in Dehme beim Zurücksetzen eine Grundstücksmauer beschädigt zu haben.

Laut Zeugen soll sich der Vorfall gegen 17 Uhr ereignet haben. Der Quad-Fahrer soll sich im Anschluss mit mehreren jungen Leuten unterhalten und an einer Haustür geklingelt haben. Als dort niemand öffnete, sei er weiter gefahren, so eine Zeugin. Die am Dienstag verständigte Polizei bittet den Quad-Fahrer sowie die jungen Leute, sich bei ihr unter Telefon (05731) 2770 zu melden.

