Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Kollision zwischen Auto und Radfahrerin

Ulm (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall am Freitagmittag, gegen 15.00 Uhr in Ulm in der Römerstraße. Hier fuhr eine Seniorin mit ihrem VW Golf bergauf in Richtung Schulzentrum. Nach der Einmündung der Saarlandstraße kam es zwischen dem Auto und einer vorausfahrenden Fahrradfahrerin zum Zusammenstoß. Die 22-jährige Radfahrerin stürzte und kam vor dem Auto zum Liegen. Sie wurde leicht verletzt zur Untersuchung in die Klinik gefahren. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von 50 EUR, am Auto in Höhe von 1.000 EUR. Zur Klärung der Verantwortlichkeit der Beteiligten sucht die Polizei Zeugen, insbesondere, die zur Fahrstrecke der Radfahrerin eine Aussage treffen können. Hinweise werden unter Tel. 0731/188-0 erbeten.

