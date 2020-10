Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Morgendliche Polizeikontrolle am Schulzentrum

Bad Oeynhausen (ots)

Bei Kontrollen rund um das Schulzentrum Nord in Eidinghausen hat die Polizei am Freitagmorgen etliche Verkehrsverstöße festgestellt. So bemängelten die Beamten der Wache sowie des Verkehrsdienstes bei ihrer gut einstündigen Aktion vor allem die fehlende oder nicht eingeschaltete Beleuchtung an den Fahrrädern, das Befahren von Geh- und Radwegen in falscher Richtung und das Halten oder Parken auf diesen Wegen durch Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule brachten.

Insbesondere bei den Schülern legten die Einsatzkräfte viel Wert auf aufklärende Gespräche und beließen es daher oftmals bei mündlichen Verwarnungen. Lediglich bei zwei Verstößen erhoben sie Verwarnungsgelder.

Mit einer Anzeige hingegen muss eine 40-jährige Frau rechnen, da sie auf dem Gehweg entlang der Straße "In der Wiehwisch" mit einem E-Scooter fuhr, der über kein Versicherungskennzeichen verfügte. Der Roller, auch Elektrokleinstfahrzeug genannt, darf jedoch ohne gültige Versicherungsplakette nicht im öffentlichen Straßenverkehr geführt werden. Daher musste die Frau im Anschluss der Kontrolle ihr Gefährt schieben.

