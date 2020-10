Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verletzte nach Streitigkeiten in der Niedenstraße

Lübbecke (ots)

Zu zwei Streitigkeiten musste die Polizei am frühen Sonntagmorgen zur Niedernstraße ausrücken. In einem Fall erlitten zwei 29 und 30 Jahre alte Männer Stichverletzungen. Bei einer späteren Auseinandersetzung wurde ein 22-jähriger Mann durch einen Schlag mit einer Bierflasche am Kopf verletzt.

Zunächst wurden die Beamten gegen 5 Uhr alarmiert. Ersten Erkenntnissen zufolge war vermutlich zuvor eine Gruppe von 20 bis 25 Personen auf der Straße aus bislang unbekannten Gründen in einen Streit geraten. Die beiden 29 und 30 Jahre alten und in Lübbecke lebenden Männer gaben an, sie hätten daraufhin versucht, die verbale Auseinandersetzung zu schlichten. Dabei seien sie offenbar mit einem Messer verletzt worden. Genaue Angaben zu den Umständen konnten sie bei einer Befragung durch die Beamten im Krankenhaus nicht machen. Beteiligt gewesen sein sollen laut deren Angaben mehrere russisch und arabisch stämmige Männer.

Keine zwei Stunden später mussten die Einsatzkräfte erneut zur Niedernstraße fahren. Hier war es innerhalb eines Cafés zu lauten Streitigkeiten unter den letzten verbliebenen Gästen gekommen. Die Polizisten sprachen daher Platzverweise aus. Im Anschluss suchten die Beamten das Krankenhaus auf und trafen dort auf einen alkoholisierten 22-jährigen Hüllhorster. Der gab an, in dem Lokal mit einem Mann in Streit geraten zu sein. Um sich auszusprechen, habe man sich dann zum nahe gelegenen ZOB begeben. Dort sei der Streit eskaliert und der Kontrahent habe ihn mit der Flasche geschlagen, so der Hüllhorster weiter. In beiden Fällen dauern die Ermittlungen der Polizei an.

