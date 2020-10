Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim - Sunthausen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Verlorene Steine auf der Autobahn A864 (16.10.2020)

Bad Dürrheim - Sunthausen (ots)

Eine Zeugin hat der Polizei am Freitagmorgen, gegen 08.15 Uhr, zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim und der Anschlussstelle Donaueschingen mehrere Steine auf der Fahrbahn der Bundesautobahn A864 gemeldet. Ein Unbekannter muss Leichtbetonsteinreste auf dem rechten Fahrstreifen sowie dem Standstreifen verloren haben. Zu Schäden kam es glücklicherweise nicht. Hinweise auf den Verursacher liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Personen, die entsprechende Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst in Zimmern ob Rottweil (0741 34879-0) in Verbindung zu setzen.

