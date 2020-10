Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Batterien aus Lkw entwendet (13.10.-14.10.2020)

Donaueschingen (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aus einem Lkw der auf dem Parkplatz Gerberwies in der Friedrich-Ebert-Straße abgestellt war zwei Batterien aus dem Batteriefach. Das Diebesgut beträgt rund 1.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 83783-0, zu wenden.

