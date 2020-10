Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/Lkrs. RW) Kriminalpolizei Rottweil ermittelt Tatverdächtige 14.10.20

Oberndorf (ots)

Die Staatsanwaltschaft Rottweil und das Polizeipräsidium Konstanz teilen mit:

Ein Ermittlungserfolg kann Kriminalpolizei Rottweil nach einem Raubüberfall auf ein Schuhgeschäft Anfang September in Oberndorf verbuchen. Sie nahm jetzt zwei Tatverdächtige im Alter von 29 und 31 Jahren fest. Mehrere Wochen ermittelten die Beamten in dem Fall und gingen Spuren und Hinweisen zu den Tätern nach, bis sie schließlich auf die Identität der Verdächtigen stießen. Die Staatsanwaltschaft Rottweil beantragte aufgrund der Ermittlungsergebnisse bei dem zuständigen Amtsgericht Durchsuchungsbeschlüsse und einen Haftbefehl gegen die beiden bereits polizeibekannten Männer. Am vergangenen Mittwoch wurden sie ohne Gegenwehr festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte die Haftbefehle in Vollzug und ordnete Untersuchungshaft an. Die sichergestellten Beweismittel werden von der Kripo nun noch ausgewertet.

Ursprungsmeldung vom 4.9.20

Oberndorf Zwei noch unbekannte Täter haben am Freitagnachmittag ein Schuhgeschäft in der Hauptstraße überfallen. Sie erbeutetet Bargeld vermutlich in dreistelliger Höhe. Unerkannt verließen die beiden etwa 30 und 40 Jahre alten Männer wieder das Geschäft.

Um 14.10 Uhr betraten die beiden zunächst unauffällig das Schuhgeschäft in der Oberstadt und bedrohten dann aber plötzlich die dortige Angestellte mit einer Schusswaffe. Sie erkundigten sich nach der Kasse und sperrten die 57 Jahre alte Verkäufern im Anschluss in den Vorraum der Toilette. Verletzt wurde die Frau dabei nicht. Sie kam mit dem Schrecken davon. Einer der Täter war etwa 180 Zentimeter groß, hatte eine Art Stoppelfrisur mit sehr kurzen Haaren, einen dunklen Teint und eine athletische durchtrainierte Figur. Bekleidet war er mit einem T-Shirt, und einer hellen Jeans. Der Jüngere der Beiden war etwas größer, hatte dunkle, kurze Haare, ebenfalls eine sportliche Figur und war bekleidet mit einem hellen Hemd und Bluejeans. Über die Fluchtrichtung der Täter und ob sie ein Auto bei dem Raub dabei hatten, liegen der Polizei derzeit keine Informationen vor. Die Kriminalpolizei Rottweil, die die weiteren Ermittlungen wegen des schweren Raubes übernommen hat, bittet um Hinweise unter Telefon 07423 81010.

Rückfragen: Staatsanwaltschaft Rottweil: Erster Staatsanwalt Grundke, Tel. 0741 243-2883

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell