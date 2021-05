Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich zwischen Samstag 18.00 Uhr und Montag 15.00 Uhr in der Kleiststraße in Oberstenfeld ereignete, sucht das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, noch Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker touchierte einen VW, der am Fahrbahnrand stand. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

