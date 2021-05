Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Altdorf: Aufmerksamer Zeitungsausträger verhindert Diebstahl aus Wohnung

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 10:30 Uhr ist einem Zeitungsausträger in der Taubenstraße ein verdächtiges Pärchen aufgefallen, das durch die Taubenstraße ging. Im weiteren Verlauf bemerkte er, wie der Mann plötzlich durch ein offenstehendes Fenster in eine Wohnung einstieg, während die Wohnungsinhaberin Gartenarbeiten verrichtete. Der Zeuge verständigte daraufhin sofort die Polizei. Dies bekam der Täter vermutlich mit und flüchtete mit leeren Händen zu Fuß über den Drossel- und Rappenweg, wo ihn der Zeuge aus den Augen verlor. Fahndungsmaßnahmen der Polizei, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, führten nicht zum Erfolg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell