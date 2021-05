Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 26 Jahre alte Frau außer Rand und Band

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04.50 Uhr, wurde die Polizei von Mitarbeitern des Krankenhauses Sindelfingen alarmiert, da sich in der Notaufnahme eine 26 Jahre alte Frau aufhielt, die sich weigerte das Krankenhaus zu verlassen und bereits beleidigend geworden war. Gegenüber der ersten, eingetroffenen Streifenwagenbesatzung reagierte die Frau, die ihre Mund-Nase-Maske nicht ordnungsgemäß trug, sofort aggressiv. Da es den Anschein hatte, dass sich die Frau unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurden weitere Streifenwagenbesatzungen angefordert. Nachdem sich die 26-Jährige bis zum Aus- / Eingangsbereich begeben hatte, blieb sie dort stehen und gab an, sich nicht weiter fort zu bewegen. Da sie auf Ansprache nicht reagierte, schoben die Polizisten die Frau in Richtung des Parkplatzes, worauf sie mit Treten und Schlagen reagierte. Sie musste schließlich zu Boden gebracht werden, wobei sie sich weiter vehement wehrte. Während des Widerstands erlitten zwei Beamte leichte Verletzungen. Es konnten ihr dann Handschließend angelegt werden. Aufgrund ihrer Aggressivität mussten ihr zum Transport in eine psychiatrische Einrichtung auch Fußfesseln angelegt werden. Während des Einsatzes beleidigte die 26-Jährige alle eingesetzten Beamten mit übelsten Kraftausdrücken. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell