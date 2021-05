Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Brandlegung am Waldspielplatz - Polizei sucht Zeugen

An mindestens vier Stellen haben unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag auf dem Waldspielplatz am Spatzensee Feuer gelegt und dadurch drei komplette Tischgarnituren zerstört. Darüber hinaus wurden ein Klettergerüst und mehrere Bäume in Mitleidenschaft gezogen. Spaziergänger stellten den Brand gegen 06:20 Uhr fest und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Sieben Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Brandstellen ab. Vermutlich nur aufgrund der feuchten Witterung hatte sich der Brand nicht ausgeweitet. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, zu melden.

