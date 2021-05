Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Nach Beziehungsstreit Polizeibeamte angegriffen

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache kam es am Samstagabend gegen 18:55 Uhr in einer Wohnung in der Poststraße zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 40-Jährigen und einer 23-jährigen Frau. Als Polizeibeamte dort eintrafen, stellten sie neben beschädigtem Mobiliar auch kleinere Mengen Betäubungsmittel sowie Schlagringe, Messer und ein Samuraischwert fest, die daraufhin beschlagnahmt wurden. Der 40-Jährige hatte die Wohnung vor Eintreffen der Polizei verlassen. Bei einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung schlug die 23-Jährige eine Polizeibeamtin und verletzte sie dabei leicht. Da sie sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Nachdem der 40-Jährige im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen mit seinem Auto zurückgekehrt war, stellten die Beamten bei ihm Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss fest und veranlassten die Entnahme einer Blutprobe.

