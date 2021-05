Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim-Pattonville: Einbrecher überrascht

Ludwigsburg (ots)

Bewohner eines Hauses in der Arizonastraße in Pattonville überraschten am Samstag gegen 04:20 Uhr einen Einbrecher. Als der bislang unbekannte Täter von einem Bewohner entdeckt wurde, flüchtete er aus dem Gebäude. Er hatte sich offensichtlich zuvor auch zu einem vor dem Haus abgestellten VW Zugang verschafft. Eine sofort eingeleitete Fahndung führt zunächst nicht zum Erfolg.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: etwa 180 Zentimeter groß, schlank, etwa 25 bis 30 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, Ziegenbart, dunkle Haare mit einem Mittelscheitel, trug eine grau-schwarze Jacke und blaue Jeans, nutzte ein Smartphone als Lichtquelle.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell