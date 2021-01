Feuerwehr Altenbeken

FW-PB: ACHTUNG - VERÖFFENTLICHUNG FÜR MONTAG DEN 01.02.2021! Startschuss für die Kinderfeuerwehr Altenbeken.

Startschuss für die "Eggelöschis": Die Feuerwehr Altenbeken hat an diesem Montag eine Kinderfeuerwehr geründet. Mitmachen können Mädchen und Jungen ab einem Alter von sieben Jahren.

Den Nachwuchs-Brandschützern wird eine spannende Mischung geboten. Spielerisch sollen die Kinder Grundlagen der Feuerwehrarbeit und das Verhalten im Brandfall kennen lernen. "So sind beispielsweise ein Erste-Hilfe-Kurs an Kuscheltieren oder gemeinsame Treffen mit der Jugendfeuerwehr geplant", erklärt Kinderfeuerwehrwart Sebastian Klösener (45). Im Mittelpunkt stünden aber auch Sport und Bewegungsspiele, Bastelstunden sowie gemeinschaftliche Back- und Kochnachmittage.

Die pädagogische Leitung übernimmt Claudia Dommes. Die 55-Jährige ist seit mehr als 30 Jahren als Erzieherin in einer Kindertagesstätte tätig und engagiert sich dort auch als Fachkraft für Inklusion. Unterstützung erhält die neu gegründete Einheit durch ein vierköpfiges Betreuerteam.

Die Kinderfeuerwehr soll sich jeden ersten Samstag im Monat in der Zeit von 10:00 bis 11:30 Uhr in den Räumen der Realschule Altenbeken treffen. "Wir möchten zunächst mit 15 Kindern starten und bei Interesse das Angebot ausbauen" freut sich Claudia Dommes. Gefördert wird das Projekt auch durch die Gemeinde Altenbeken sowie die Seele Stiftung aus Paderborn, die die Räumlichkeiten kostenfrei zur Verfügung stellen. "Deshalb möchten wir uns auch noch einmal für die gute Zusammenarbeit und Vorplanung bedanken", sagt Kinderfeuerwehrwart Sebastian Klösener. Mit Erreichen des zwölften Lebensjahrs können die Kinder dann ganz einfach und problemlos in die Jugendfeuerwehr wechseln.

Auch Rainer Hartmann, Leiter der Feuerwehr Altenbeken, freut sich über die kleinen "Eggelöschis" in den Reihen der Brandschützer: "Schon die Gründung der Jugendfeuerwehr hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut etabliert. Mit der Gründung der Kinderfeuerwehr schließen wir nun eine Lücke zwischen der Brandschutzerziehung im Kindergarten und der Jugendfeuerwehr. Zudem laufe die Mitgliedergewinnung bei der Freiwilligen Feuerwehr meistens über den Nachwuchs. "Deshalb sei die Kinderfeuerwehr ein tolles Instrument, um bereits in jungen Jahren die Begeisterung für die Feuerwehr zu entfachen", so Hartmann abschließend.

Möglich macht die neue Gründung der Kinderfeuerwehr Altenbeken eine Gesetzesänderung aus dem Jahr 2016. Denn seit dem Inkrafttreten des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), ist es in Nordrhein-Westfalen möglich, Kinder ab sechs Jahren in die Feuerwehr aufzunehmen. Zum Jahreswechsel 2020/21 zählten die Kinderfeuerwehren in NRW mehr als 3504 Mädchen und Jungen.

Infokasten:

Die Gruppe trifft sich jeden ersten Samstag im Monat, von 10:00 bis 11:30 Uhr, in den Räumen der Realschule Altenbeken. Treffpunkt ist die zentral gelegene Aula. Die Teilnahme ist kostenfrei. Wer Interesse an der Kinderfeuerwehr hat, kann sich unter der Mailadresse kinder@feuerwehr-altenbeken.de melden. Ansprechpartner sind die Kinderfeuerwehrwarte Sebastian Klösener und Claudia Dommes.

