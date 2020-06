Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rollerfahrer gestürzt

Stuttgart-Süd (ots)

Ein 48 Jahre alter Motorrollerfahrer ist am Freitagnachmittag (12.06.2020) mit seiner Vespa gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der 48-Jährige fuhr gegen 13.30 Uhr in der Rotenwaldstraße auf dem linken Fahrstreifen Richtung Wildparkstraße. Offenbar wegen eines Fahrfehlers stürzte er auf Höhe der Tennisanlage und verletzte sich. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Hundert Euro.

