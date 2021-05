Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Streit unter Nachbarn

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gerieten zwei Nachbarn im Bienenweg in Leonberg in einen Streit. Während ein 46 Jahre alter Mann gegen 13.00 Uhr sein Fahrzeug im Bereich der dortigen Wendeplatte belud, fuhr ein Nachbar mit seinem PKW aus seiner Garage heraus. Während des sich nun entwickelnden Streitgesprächs soll der Nachbar den 46-Jährigen mehrfach mit Gesten beleidigt haben. Zudem habe er ihn aus seinem Fahrzeug heraus angespuckt und sei schließlich mit dem PKW auf ihn zu gefahren, so dass sich der 46-Jährige letztlich verletzte und ärztlich versorgt werden musste. Die Ermittlungen, die das Polizeirevier Leonberg führt, dauern an.

