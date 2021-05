Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Gartenhaus abgebrannt

Ludwigsburg (ots)

Im Bereich der Hohenzollernstraße in Möglingen brannte am Samstag gegen 19:35 Uhr ein Gartenhaus. Die Hütte, die vollständig abbrannte, befand sich auf einem verwilderten und zugewachsenen Gartengrundstück und war nur schwer zugänglich. Der Sachschaden konnte bislang noch nicht geschätzt werden und die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräfte vor Ort und kümmerte sich um den Brandort.

Zeugen können sich unter Tel. 07141 1500170 an den Polizeiposten Asperg wenden.

