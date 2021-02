Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Wohnhaus in Elze -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Im Tatzeitraum vom 23.02.2021, 16.00 Uhr bis 24.02.2021, 11.20 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in Elze in der Senator-Haasemann-Straße in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten die Terrassentür des Hauses auf und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Zum genauen Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93030) in Verbindung zu setzen.

