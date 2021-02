Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Klein-Flugzeug verunfallt nahe des Hildesheimer Flugplatzes

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am Nachmittag des 24.02.2021, gegen 14:00 Uhr, überschlug sich ein einmotoriges Flugzeug bei einer Notlandung auf einem Acker nördlich des Hildesheimer Flugplatzes. Der 59-jährige Pilot aus Dierhagen in Mecklenburg-Vorpommern, der sich alleine in dem Flugzeug befand, wurde leicht verletzt.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge startete der Pilot auf dem Hildesheimer Flugplatz zu einem Testflug. In einer Höhe von etwa 100 Metern soll es zu einem Triebwerksausfall gekommen sein, worauf der 59-jährige eine Notlandung einleitete. Kurz nachdem das Flugzeug auf dem Acker landete und ausrollte, überschlug sich die Maschine nach vorne und kippte anschließend wieder zurück auf die Räder.

Der leichtverletzte Pilot wurde durch den Rettungsdienst in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell