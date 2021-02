Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Pkw

Hildesheim (ots)

Sarstedt (Sti). In der Nacht vom 21.02.2021 auf den 22.02.2021, ist es in der Wilhelm-Raabe-Straße in Sarstedt zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw gekommen. Eine 36jährige Sarstedterin hatte ihren grauen Ford Focus in der Wilhelm-Raabe-Straße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Gegen 07.30 Uhr habe sie dann festgestellt, dass die linke Fahrzeugseite verkratzt wurde. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

