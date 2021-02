Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehrfache Beschädigung von Autoreifen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Wie am gestrigen Morgen bei der Polizei bekannt wurde, kam es im Zeitraum zwischen dem 11.02.2021 und dem 23.02.2021 in der Silberfinderstraße in Himmelsthür in vier Fällen zu Beschädigungen an Reifen von geparkten Pkw.

Bisherigen Ermittlungen zufolge waren zwei Pkw der Marke Mercedes betroffen, an denen jeweils an verschiedenen Tagen die Vorderreifen beschädigt worden sind.

An einem Mercedes der E-Klasse wurde zwischen dem 15.02.2021, 22:30 Uhr, und dem 16.02.2021, 05:45 Uhr, der rechte Vorderreifen mittels eines unbekannten Stichwerkzeuges beschädigt. In der Zeit vom 22.02.2021, 20:30 Uhr, bis zum 23.02.2021, 08:45 Uhr, kam es zu einer Beschädigung des linken Vorderreifens.

Ferner wurden an einer A-Klasse zwischen dem 11.02.2021, 16:00 Uhr, und dem 13.02.2021, 11:00 Uhr, sowie zwischen dem 21.02.2021, 16:00 Uhr, und dem 23.02.2021, 07:30 Uhr, jeweils der linke Vorderreifen beschädigt.

Zeugen, die eventuell Beobachtungen getätigt haben, die mit den Sachbeschädigungen in Verbindung stehen könnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell