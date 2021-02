Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf -

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (kaw) Am 16.02.2021 kam es in der Zeit zwischen 10:30 Uhr - 12:30 Uhr in der Straße Am Ufer zu einem Verkehrsunfall. Ein ordnungsgemäß in einer Parkbucht geparkter Ford EcoSport wurde durch ein rangierendes Fahrzeug im Bereich des Hecks beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Ford wird auf 1.000 EUR geschätzt. Die Polizei Bad Salzdetfurth nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 05063/901-0 entgegen.

