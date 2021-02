Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf -

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (kaw) In der Zeit vom 22.02.2021, 18:00 Uhr - 23.02.2021, 09:00 Uhr wurde in der Waldenburger Straße in Höhe des Eingangs des Wendehammers ein, am rechten Fahrbahnrand, geparkter blauer Renault Clio im Bereich des Frontstoßfängers durch ein rangierendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf 300 EUR geschätzt. Die Polizei Bad Salzdetfurth nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 05063/901-0 entgegen.

