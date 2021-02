Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl einer größeren Menge Parfüm

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (Sti). Am 18.02.2021, gegen 17.30 bis 17.40 Uhr kam es bei Rossmann in Nordstemmen zum Diebstahl einer größeren Menge Parfüm. Der männliche Täter verließ den Markt mit einer Alditüte, in der das Diebesgut transportiert wurde. Eine Kundin hatte vom Parkplatz aus den flüchtenden Täter gesehen, wie dieser in einen PKW stieg und wegfuhr. Das Kennzeichen hatte die Kundin dann im Markt angegeben. Da die Personalien dieser Kundin durch die Fa. Rossmann nicht notiert wurden, wird sie gebeten, sich für dringende Rückfragen bei der Polizei in Sarstedt unter 05066/985 oder der Polizei Nordstemmen 05069/806200 zu melden. Ergänzend werden weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten, gebeten sich zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell