Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Wohnungseinbruch

Kleve (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Montag, 12.10.2020, in eine Doppelhaushälfte auf dem Friedrich-Ebert-Ring eingebrochen. Offenbar über einen Kellerschacht gelangten die Diebe in das Haus. Aus einem Arbeitsraum im Keller stahlen sie einen PC, einen Flachbildschirm, zwei Drucker sowie eine geringen Menge Bargeld. Der Wohnungsbesitzer hatte nachts ein Geräusch aus dem Keller wahrgenommen und war davon ausgegangen, dass etwas heruntergefallen ist. Die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, sucht Zeugen. (SI)

