Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Vrees - Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall gesucht

VreesVrees (ots)

Nachdem es am Montag, 21. Dezember, auf der Peheimer Straße zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen ist (wir berichteten), dauern die Ermittlungen noch an. Mittlerweile ist klar, dass sich an der Unfallstelle mehrere Zeugen befunden haben, die sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet haben. Sie werden dringend gebeten, sich unter der Rufnummer (05951)995300 bei der Polizei in Werlte zu melden. Bei dem Unfall war ein 55-jähriger Mann aus Lindern ums Leben gekommen. Gegen 15.30 Uhr war ein 39-jähriger Mann aus Polen mit seinem Ford Transit in Richtung Peheim unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen Transporter. Das Fahrzeug geriet auf die rechte Schutzplanke und schleuderte anschließend zurück auf die Fahrbahn. Im Gegenverkehr kommt es anschließend zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Mercedes des 55-Jährigen. Während der 39-jährige mit leichten Verletzungen davonkam, erlag der Mercedesfahrer noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

