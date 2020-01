Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Sprinter fährt gegen ausgefahrene Arbeitsbühne - Arbeiter schwer verletzt - #polsiwi

Siegen (ots)

Am heutigen Morgen ist ein 40-jähriger Sprinterfahrer im Bereich der Eisenhüttenstraße in Siegen gegen eine mobile Arbeitsbühne gefahren. In dem auf ca. 2m Länge ausgefahrenen Korb der Arbeitsbühne befand sich ein 31-Jähriger Mann der die Bühne für anstehende Arbeiten ausrichten wollte. Zum Unfallzeitpunkt ragte der Korb jedoch noch teilweise in die Fahrbahn, so dass der Fahrer des Sprinters dies zu spät erkannte und einen Zusammenprall nicht verhindern konnte. Der 31-Jährige wurde aus dem Korb geschleudert und fiel zu Boden. Hierbei wurde er schwer verletzt und in ein Siegener Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen wurden durch das Verkehrskommissariat Siegen aufgenommen.

