Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hüttenweg, Auf dem Quellweg/Taschendiebstahl

CoesfeldCoesfeld (ots)

Zwei Taschendiebstähle hat es am Wochenende in Dülmen gegeben. Dabei stahl man am Freitag (16.15-16.30 Uhr) die Geldbörse einer 72-jährigen Dülmenerin aus ihrer verschlossenen Handtasche. Den Diebstahl an sich bemerkte sie nicht. Erst an der Kasse bei "Lidl" fiel ihr der Verlust auf. Zuvor hatte sie noch bei "dm" gezahlt und die Geldbörse zurück in ihre Handtasche gesteckt.

Auch einen Tag später (19.12.2020, gegen 12.30 Uhr) bemerkte eine 66-jährige den eigentlichen Diebstahl ihrer Geldbörse im "Real" in Dülmen nicht. Zuvor hatte sie Briefmarken gekauft und nur wenige Minuten später stellte sie den Diebstahl aus ihrer Handtasche fest.

Der Wert des geklauten Bargeld in beiden Fällen ist im Vergleich zum Wert der "mit" entwendeten Dokumente (Personalausweis, Führerschein usw.) gering. Hier liegt der eigentliche Schaden, im Wert und Aufwand der Neubeschaffung.

Hinweise an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

