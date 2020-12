Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Holtwicker Straße

Fensterglas an Bushaltestellen zerstört

CoesfeldCoesfeld (ots)

Gleich an zwei Bushaltestellenwartehäuschen auf der Holtwicker Straße in Coesfeld zerstörten noch unbekannte Täter am 19.12.2020 Glasscheiben und flüchteten.

Gegen 15.00 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über eine eingeschlagenen Fensterscheibe der Bushaltestelle vor dem Schulzentrum. Unmittelbar danach bemerkten sie, dass ein weiteres Wartehäuschen vor dem Arbeitsamt beschädigt wurde. Auch hier schlugen unbekannte Täter eine Scheibe ein.

Der Bauhof wurde informiert und beseitigte die Glasscheiben.

Hinweise an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

