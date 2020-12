Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, K13/Rollerfahrer stürzt - Autofahrer flüchtet

CoesfeldCoesfeld (ots)

Ein 17-jähriger Rollerfahrer aus Nottuln stürzte am Freitag (18.12.2020 gegen 15.00 Uhr) auf der K13.

Der Nottulner befuhr zu diesem Zeitpunkt die K13 aus Billerbeck kommend in Richtung Darup am äußersten rechten Fahrbahnrand. Ein Autofahrer überholte ihn von hinten so dicht, dass er erschrak, nach rechts auswich und dadurch zu Fall kam.

Der Unbekannte jedoch setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern oder seinen Anschlußpflichten als Unfallfahrer nachzukommen.

Der 17-Jährige blieb unverletzt. An seinem Roller entstand ein Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter 02541-140 entgegen.

