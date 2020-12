Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/2 Zigarettenautomat aufgesprengt

CoesfeldCoesfeld (ots)

In den frühen Morgenstunden des 4. Adventssonntags, zwischen 04:00 Uhr und 05:30 Uhr, ist es in Coesfeld erneut zu 2 Sprengungen von Zigarettenautomaten gekommen. Bei dem Einsatz des bislang unbekannten Sprengmittels sind beide Geräte stark beschädigt worden. Die im Innenstadtbereich gelegen Tatorte befinden sich in den Straßen Am Niesing und De-Bilt-Allee. Ein Zeuge konnte eine ca. 180 cm große, dunkel gekleidete Person beobachten, die nach der Tatausübung zu Fuß in Richtung des dort gelegenen Parkgeländes flüchtete. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens und den Wert des Diebesgutes ( Bargeld und Zigaretten ) können noch keine Aussagen gemacht werden, da diese Angaben noch mit dem Automatenaufsteller geklärt werden müssen.

Die Polizei in Coesfeld bittet mögliche Zeugen, sich unter 02541-140 zu melden.

