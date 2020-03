Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim, Oberndorf - Gewaltsam eingebrochen

Kuppenheim (ots)

Mit brachialer Gewalt sind in der Nacht auf Mittwoch noch unbekannte Langfinger in ein Lebensmittelgeschäft in der August-Scherer-Straße eingebrochen. Die ungebetenen Besucher haben hierbei zwar nur einen geringen Diebstahlschaden verursacht, dafür aber immensen Sachschaden hinterlassen. Die Unbekannten gelangten vermutlich kurz nach 1 Uhr durch eine zerstörte Seitenscheibe am Eingang in das Gebäude. Im Inneren des Anwesens angelangt, zerstörten sie noch weitere Türen, bis sie schließlich in den Verkaufsraum vorgedrungen waren. Hier ergaunerten sie mehrere Schachteln Zigaretten und machten sich letztlich aus dem Staub.

/ya

