Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Diebstahl

Kehl (ots)

Bislang unbekannte Diebe machten sich am Dienstagabend in der Straße 'Am Sundheimer Fort' hinter einem Baumarkt an einer Palette zu schaffen. Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma entdeckte die zwei Langfinger gegen 21:20 Uhr, als sie eine Palette aufgeschnitten und 10 Säcke in ihr Auto geladen haben. Nachdem die Personen den Zeugen erkannten, seien sie mutmaßlich in einem silbernen Audi Richtung Kittersburg geflüchtet. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen.

