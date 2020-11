Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Autofahrerin fährt weiter

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Mittwoch gegen 11.40 Uhr fuhr eine 62-jährige Radfahrerin aus Nettetal auf der Freiheitsstraße in Richtung Sassenfelder Straße. Als sie die Einmündung an der Von-Bocholtz-Straße passierte, wollte ein Auto aus Richtung Sassenfelder Straße in die Von-Bocholtz-Straße abbiegen. Die Fahrerin missachtete die Vorfahrt der Radfahrerin. Autofahrerin und Radfahrerin bremsten und verhinderten so eine Kollision. Dabei stürzte die 62-Jährige jedoch und wurde leicht verletzt. Die Autofahrerin hielt kurz an und sprach mit der Radfahrerin, setzte dann aber ihren Weg fort. Ein Streifenteam fand das Unfallauto kurze Zeit später auf einem Parkplatz in der Lobbericher Innenstadt und ermittelte die Fahrerin. Dabei handelte es sich um eine 37-jährige Kaldenkirchenerin. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen. /wg (931)

