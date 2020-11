Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Teures Gemüse

Nettetal-Kaldenkirchen:Nettetal-Kaldenkirchen: (ots)

Das wird eine teure Mahlzeit, die man langsam genießen sollte, um sich beim Kauen noch einmal Gedanken zu den Verkehrsregeln zu machen. Unser Verkehrsdienst war am Dienstagnachmittag in Nettetal-Kaldenkirchen unterwegs, um für die Sicherheit auf den Straßen zu sorgen. Dem geschulten Auge der Verkehrsexperten entging gegen 14:30 Uhr auf der Leutherstraße nicht ein offensichtlich stark überladendes Gespann, bestehend aus einem Pkw mit Anhänger. Geladen hatte der Anhänger Wirsing und Gurken. Zuviel des Guten allerdings, denn der Anhänger war mit 1640 Kilogramm oder 60% überladen. Gurken und Wirsing mussten stehen bleiben. Die Fahrerin erwartet ein Bußgeld von 380 Euro plus ein Punkt in Flensburg. /ah (930)

